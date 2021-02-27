Учёные выяснили, как именно спорт укрепляет иммунитет

https://static.news.ru/photo/6b558cfe-7907-11eb-b373-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Юго-западного медицинского центра Университета Техаса обнаружили, что занятия спортом положительно влияют на кости и иммунную систему человека.

Учёные провели эксперимент на мышах. В их клетку установили беговые колеса для постоянной физической активности. Через некоторое время они проанализировали подмножество клеток рецептора лептина+, отвечающего за производство остеолектина — белка, связывающего в костях кальций. Оказалось, что благодаря тренировкам кости мышей стали крепче.

Кроме этого, силы, которые генерировались при физической активности, передавались по артериолярным кровеносным сосудам в костный мозг, что в результате приводило к усилению иммунитета, пишет Nature.

Ранее специалисты выявили неожиданный эффект от употребления яблок. Проведённое ими исследование показало, что яблоки способны влиять на развитие памяти. Свои выводы они сделали также в ходе экспериментов над мышами. Учёные культивировали стволовые клетки из мозга взрослых грызунов, а затем добавили в них кверцетин и 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. В результате вещество способствовало стимуляции нейрогенеза — процесса образования новых нейронов, писал NEWS.ru.