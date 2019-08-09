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Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что длительность и качество сна у людей с оптимистичными и пессимистичными взглядами отличаются.

В ходе исследований учёные обследовали 3,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 32 лет до 51 года. У добровольцев определяли уровень оптимизма с помощью специальных тестов, а также изучали общее состояние здоровья и наличие признаков депрессии.

Кроме того, учёные наблюдали за качеством сна добровольцев. В результате выяснилось, что оптимисты спят лучше. Их сон длился от шести до девяти часов, а трудности с засыпанием встречались на 74% реже, чем у пессимистов, пишет Science Dailу .

Как ранее писал Nеws.ru, американские учёные выяснили, что чай и кофе не оказывают влияния на сон в случае, если они употребляются за четыре часа до отбоя. А вот никотин повышает вероятность появления бессонницы.