Учёные выяснили, что лекарство от алкоголизма лечит коронавирус

Российские учёные из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского выяснили, что таблетки от алкоголизма помогают при лечении от коронавируса.
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Учёные выяснили, что по такому же принципу дисульфирам блокирует COVID-19. Кроме того, препарат предотвращает снижение в организме количества глутатиона, являющегося одним из важнейших антиоксидантов, недостаток которого приводит к более тяжёлому течению болезни. На данный момент американские учёные устанавливают, в каких дозировках можно давать препарат пациентам с коронаиврусом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете сообщили о главной уязвимости коронавирусной инфекции нового типа. Выяснилось, что самой «привлекательной мишенью» для лекарств в COVID-19 является протеаза Mpro. Это фермент, который принимает участие в репликационном механизме вируса.
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