Учёные выяснили, что лекарство от алкоголизма лечит коронавирус

https://static.news.ru/photo/5fc7d8f0-e09c-11ea-8960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские учёные из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского выяснили, что таблетки от алкоголизма помогают при лечении от коронавируса.

По данным Life, речь идёт о дисульфираме — препарате, действующим веществом которого является соединение углерода, водорода, азота и серы. При лечении алкоголизма сознательные пациенты принимают его самостоятельно, а в особо тяжёлых случаях дисульфирамом кодируют — делают укол. Препарат блокирует выработку особого фермента в печени, ответственного за распад спирта на углекислый газ и воду, в результате чего в организме человека накапливается уксусный альдегид и происходит отравление.

Учёные выяснили, что по такому же принципу дисульфирам блокирует COVID-19. Кроме того, препарат предотвращает снижение в организме количества глутатиона, являющегося одним из важнейших антиоксидантов, недостаток которого приводит к более тяжёлому течению болезни. На данный момент американские учёные устанавливают, в каких дозировках можно давать препарат пациентам с коронаиврусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете сообщили о главной уязвимости коронавирусной инфекции нового типа. Выяснилось, что самой «привлекательной мишенью» для лекарств в COVID-19 является протеаза Mpro. Это фермент, который принимает участие в репликационном механизме вируса.