Учёные назвали напиток, приводящий к бесплодию

https://static.news.ru/photo/7dba6e0a-a1bb-11eb-87e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газированные напитки с высоким содержанием сахара не только наносят вред здоровью. В ряде случаев они могут провоцировать бесплодие, считают учёные.

Результаты исследований обнародовал научный журнал Epidemiology. Из них следует, что даже одна порция такого напитка в сутки уменьшает вероятность забеременеть у женщины и сокращает количество и подвижность сперматозоидов у мужчин.

Употребление всего одной банки газировки в день, в том числе и диетических вариантов, по данным специалистов, повышает риск бесплодия на 20–25%. Причём, как считают учёные, речь идёт не только о естественном зачатии, но и о экстракорпоральном оплодотворении.

Будущим родителям специалисты рекомендовали внимательно следить за тем, чем они утоляют жажду. Им посоветовали отказаться от напитков на искусственных подсластителях. Чрезмерное потребление газировки может привести к диабету, гормональному дисбалансу и ожирению, а именно они и являются факторами риска бесплодия.

Ранее учёные подсчитали, что употребление алкоголя может отнять 28 лет полноценной жизни.