Учёные выяснили, что антитела к COVID-19 сохраняются до полугода

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Британские учёные пришли к выводу, что у большинства людей, переболевших COVID-19, антитела сохраняются в крови на протяжении полугода.

Хранилище образцов биоматериалов и медицинских сведений UK Biobank провело исследование, согласно которому у 99% переболевших COVID-19 из числа участников исследования антитела сохранялись в течение трёх месяцев после выздоровления, а 88% получили иммунитет даже на полгода, пишет «Коммерсант».

Специалисты проверили 20 200 британцев из числа тех, чьи биоматериалы хранятся в UK Biobank. Все они с мая 2020 года рассказывали о своём состоянии и сдавали кровь на анализ. Выяснилось, что у 24% коронавирус прошёл бессимптомно. Кроме того, подтвердилось, что потеря вкуса и обоняния — самый частый симптом при болезни. Это же исследование показало, что с мая по декабрь 2020 года доля заражённых среди населения Великобритании выросла с 6,6% до 8,8%.

Как писал NEWS.ru, люди, которые уже выздоровели после перенесённого COVID-19, могут не вакцинироваться до осени. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что антитела и клеточная память, выработанные в течение болезни, будут защищать их ещё девять месяцев.

Он также отметил, что исчезновение антител после перенесённой инфекции — ещё не повод для беспокойства, так как на них не следует ориентироваться.