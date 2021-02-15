Учёные высказались о вероятности заражения COVID от домашних животных

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Российские учёные высказались о вероятности заражения коронавирусом от домашних животных. По их словам, на текущий день не существует достаточной доказательно базы, чтобы подтвердить такую возможность, передаёт пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого установили, что передача вируса от кошки к человеку крайне мала, хотя и не равняется нулю. Заражение животного патогеном возможно, однако для этого оно должно быть постоянно в тесном контакте с инфицированным человеком, а вирусный титр должен достигнуть экспериментальных значений.

Стоит напомнить, что после вспышки заболевания в китайской Ухани исследователи начали изучать, может ли COVID-19 распространяться с помощью домашних животных. В итоге выяснилось, что кошки могут заражаться патогеном.

Тем не менее вероятность этого всё равно остаётся крохотной. Если же пушистик заразился, то он не сможет передать инфекцию человеку. Учёные называют этих инфицированных животных «биологическим тупиком».

Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут, — написали авторы исследования.

Они уточнили, что за 18 лет не было ни одного случая, известного науке, передачи вируса от человека к кошке и его обратная трансмиссия.

Ещё меньше вероятность, что коронавирус могут передавать человеку собаки. Более того, крайне маловероятно, что эти животные могут быть, аналогично кошкам, биологическим тупиком для этого вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Института Эрлхама (Великобритания) и Миннесотского университета (США) предположили, что в будущем домашних животных придётся вакцинировать от коронавируса, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди людей.