Петербуржские учёные купят миллионы инкубационных яиц для вакцины от гриппа

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПБНИИВС) разместил тендеры на покупку около 4 млн куриных инкубационных яиц. С их помощью будет изготовлена вакцина от гриппа для стран Латинской Америки, пишет издание «Невские Новости».

Инкубационные яйца — не те, что продаются в магазинах. Они оплодотворённые, из них можно вывести цыплят, и именно в таких выращивают вирусы для создания вакцин.

Поэтому заказываются яйца, в которых выращиваются вирусы. Это не так много, кстати. Далеко не из каждого яйца получится куриный эмбрион, не в каждом яйце вырастишь вирус. А поскольку сейчас в основном производятся квадривалентные вакцины, то вырастить надо сразу четыре вируса, и все они выращиваются в разных яйцах, — рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

В НИИ вакцин и сывороток сообщили, что произведённая вакцина будет предназначена для экспорта в страны Латинской Америки. С 2020 года СПБНИИВС проходит процедуру преквалификации гриппозной вакцины Всемирной организацией здравоохранения, с чем связаны повышенные требования к качеству сырья. Оно должно соответствовать мировым стандартам Clean Egg. Это позволяет учёным получить препарат, превосходящий по ключевым параметрам ряд зарубежных аналогов и все отечественные.

Ранее Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Инъекции будут вводиться в разные части тела человека.