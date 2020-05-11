Учёные узнали, почему мужчины чаще заболевают коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2f4ec00e-9339-11ea-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заболевать COVID-19 из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2). За счёт взаимодействия с ним в клетку и попадает коронавирус.

Об этом рассказали в Европейском обществе кардиологов (ESC), сообщает РИА Новости. Отмечается, что исследование проводилось до начала пандемии. Один из авторов исследования доктор Изайя Сама из Университетского медицинского центра Гронингена (UMCG) рассказала, что связь АПФ2 с коронавирусом заметили позже.

Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я поняла, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, — сказала доктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания. Об этом заявила доктор биологических наук из США Анча Баранова. По её словам, на первой стадии развития инфекции она может подавляться интерферонами, которые создают защитную систему организма. Данная система может победить коронавирус, не вырабатывая антитела. Отсюда — и отрицательный результат теста.