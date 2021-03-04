Учёные узнали о неожиданном влиянии изменений климата на новорождённых

https://static.news.ru/photo/e744584c-7d1a-11eb-8586-96000091f725_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии узнали, как глобальное изменение климата может повлиять на здоровье новорождённых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Sustainability.

Команда учёных изучала в течение 11 лет данные по рождаемости в 43 муниципалитетах штата Амазонас в Бразилии, которые сильно зависят от рек. Специалисты выяснили, что количество выпавших осадков во время беременности может влиять на вес и рост ребёнка при рождении. При этом экстремальные климатические условия могут быть причиной преждевременных родов, в результате которых на свет может появиться ребёнок с дефицитом массы тела или недостаточным ростом.

Экстремальные климатических условия могут влиять на здоровье матери или ребёнка, вызывая неурожай, сокращая доступ к питательной пище, увеличивая распространённость инфекций.

Чрезвычайно сильные дожди в Амазонасе вызывают наводнения в реках, которые подвергают более бедные семьи риску заболеваний, передаваемых через воду, и создают идеальные условия для размножения комаров, что приводит к вспышкам малярии или лихорадки денге, — отмечается в исследовании.

Как сообщал NEWS.ru, психиатр Андрей Шмилович заявил, что изменения климата никак не сказываются на динамике сезонных заболеваний, в том числе пресловутого «весеннего обострения». При этом он отметил, что некоторые психические заболевания действительно получают распространение именно в определённые сезоны.