https://static.news.ru/photo/bbf9af5c-27e4-11ea-810d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные Токийского сельскохозяйственного университета выяснили, что забывчивость человека зависит от времени суток.

В ходе исследования сотрудники отделения биологических наук проводили эксперименты на лабораторных мышах. Они заметили, что грызуны в разное время суток по-разному определяют один и тот же объект, который им показали ранее, передаёт результаты работы учёных журнал Nature Communications.

Исследователи выяснили, что уровень забывчивости напрямую зависит от активности гена BMAL1. Уровень его активности ранним утром, когда человек ещё спит, минимален, а поздним вечером — максимален, информирует «Профиль».

Ранее NEWS.ru писал о том, что британские и немецкие учёные выяснили, как употребление сахара влияет на настроение и продуктивность.