Учёные установили скорость размножения штамма «омикрон» в бронхах

Новый штамм коронавируса «омикрон» оказался в 70 раз заразнее, чем «дельта»-штамм и первоначальный вирус SARS-CoV-2. Он быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека. В то же время, при «омикроне» инфекция в лёгких значительно ниже, чем при заражении SARS-CoV-2. Это свидетельствует о более лёгком течение болезни, говорится в исследовании гонконгских учёных, передаёт РИА Новости.

Исследование было проведено учёными медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed). Оно позволило получить первые данные о том, как новый штамм «омикрон» заражает дыхательные пути человека.

Вариант SARS-CoV-2 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный SARS-CoV-2, что объясняет, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты, — говорится в заявлении HKUMed.

Также отмечается, что инфекция в лёгких при «омикроне» значительно ниже, чем при заражении исходным вирусом SARS-CoV-2. Это, по мнению учёных, свидетельствует о более низкой степени тяжести заболевания при заражении новым штаммом.

Ранее о степени заразности «омикрон»-штамма сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, в сравнении с «дельтой», носитель которой может заразить в среднем 0,8 человека, инфицированный «омикроном» может распространить его на 3–3,5 человека.

По данным ВОЗ до наступления пика заболеваемости штаммом «омикрон» остаётся несколько недель. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что новый штамм уже присутствует в большинстве стран, даже если он ещё не был обнаружен.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В настоящее время в большинстве стран на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. ВОЗ неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.