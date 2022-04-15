Учёные связали плохую чистку зубов с заболеваниями сердца

Плохая гигиена полости рта может увеличить риск заболеваний сердца, включая сердечную недостаточность и мерцательную аритмию. К такому выводу пришли южнокорейские учёные. Исследование показало, что бактерии, попадающие изо рта в кровь, могут вызывать воспаление внутри организма, сообщает издание Live 24.

Учёные проанализировали данные более чем 150 тысяч человек, которые не имели заболеваний сердца. В исследовании помимо показателей здоровья и образа жизни также учитывалось состояние полости рта.

Спустя десять лет у 3% наблюдаемых была выявлена мерцательная аритмия и у почти 5% — сердечная недостаточность. Оказалось, что среди тех, кто чистил зубы хотя бы три раза в день, риск развития данных заболеваний был ниже на 10–12%.

Ранее учёные с кафедры здоровья населения имени Наффилда Оксфордского университета сообщили, что правильное питание может снизить риск развития ишемической болезни сердца и остановить увеличение веса, которое приводит к сахарному диабету и повышенному артериальному давлению. По их данным, люди, потребляющие более 50 граммов красного переработанного мяса в день, имеют повышенный на 18% риск развития ишемической болезни сердца.