Хронический недосып увеличивает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщила группа шведских учёных, проведя исследование. Его результаты опубликованы на американском научном портале
Необходимо определить причину бессонницы и устранить её, — заявила профессор Каролинского института Сюсанна Ларссон.
В ходе эксперимента учёные наблюдали более чем за 1,3 млн человек. Исследователей, в частности, интересовали изменения состояния здоровья пациентов в зависимости от того, сколько часов в сутки они спали. Это позволяет прослеживать причинно-следственную связь между потенциальными факторами риска и болезнью на основании генной информации.
Ранее News.ru писал о том, что немецкие учёные установили, что недостаток сна и стресс на работе в несколько раз увеличивают риск смерти людей, страдающих гипертонией.