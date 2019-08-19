https://static.news.ru/photo/2499ae10-c280-11e9-990a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Ripoll/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хронический недосып увеличивает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщила группа шведских учёных, проведя исследование. Его результаты опубликованы на американском научном портале EurekAlert . Согласно полученным данным, люди, имеющие связанные с бессонницей комбинации генов, подвержены большему риску развития ишемической болезни сердца, инсульта или сердечной недостаточности, чем пациенты, не имеющие такие комбинации.

Необходимо определить причину бессонницы и устранить её, — заявила профессор Каролинского института Сюсанна Ларссон.

В ходе эксперимента учёные наблюдали более чем за 1,3 млн человек. Исследователей, в частности, интересовали изменения состояния здоровья пациентов в зависимости от того, сколько часов в сутки они спали. Это позволяет прослеживать причинно-следственную связь между потенциальными факторами риска и болезнью на основании генной информации.

Ранее News.ru писал о том, что немецкие учёные установили, что недостаток сна и стресс на работе в несколько раз увеличивают риск смерти людей, страдающих гипертонией.