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Специалисты из финского Университета Ювяскюля выяснили, что на скорость сжигания жировых отложений в теле человека сильно влияют наследственные факторы.

Исследования проводились при участии 23 пар близнецов-мужчин. Учёные наблюдали за расходом жира в их организмах в состоянии покоя и при физической активности. Учёные очень удивились, когда стали известны окончательные результаты эксперимента, рассказал один из его авторов Яри Карппинен, передаёт ТАСС.

В телах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, не было выявлено различий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя, — пояснил специалист.

Финские исследователи изначально отталкивались от имеющихся выводов о том, что эффективность использования жира организмом варьируется от человека к человеку. Но это явление удавалось объяснить только различием физических нагрузок, стиля жизни и структуры тела. Однако результаты эксперимента, доказывающие влияние наследственности на скорость сжигания жира, показались учёным даже более значимыми, чем уровень спортивных нагрузок.

Кроме этого, медики ещё установили связь высокого процента сжигания жира во время физических нагрузок с низким содержанием инсулина и глюкозы в крови. Карппинен и это объяснил влиянием генов, среди которых есть и те, которые одновременно воздействуют на процесс жиросжигания и содержания сахара.

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