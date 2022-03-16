Учёные связали курение электронных сигарет с повышением уровня холестерина

Курение электронных сигарет повышает уровень холестерина, показало исследование группы учёных, опубликованное в научном журнале Circulation, передаёт Live 24. Также оно негативно сказывается на уровне триглицеридов в организме.

Хотя терапевты и пациенты могут считать, что если курильщик использует электронные сигареты, то это лучше для его сердца, наше исследование показало, что электронные сигареты также связаны с изменениями уровня холестерина, — отметила автор исследования доктор Сана Маджид.

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил новый метод борьбы с курением. По его мнению, России необходимо последовать примеру других стран и сделать все сигаретные пачки одинаковыми. Он пояснил, что в упомянутых странах сигареты различных производителей продаются в пачках одной расцветки. На них названия всех брендов указаны одинаково, нет узнаваемых логотипов и других отличительных признаков.

В свою очередь врач-пульмонолог Ирина Белоглазова сообщила, что во время простуды появляется хорошая возможность бросить курить. Она объяснила, что болезнь уменьшает тягу к курению, при этом во время неё привычка может усиливать плохое самочувствие.