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Хроническое чувство усталости и ощущение «тумана в голове» могут быть вызваны воспалительными процессами в организме — или, по крайней мере, быть связанными с ними. Это состояние также сопровождается упадком внимания и когнитивных способностей.

Как передаёт «Профиль», исследование учёных из Бирмингемского университета показало, что воспаление отражается на активности мозга, связанной с сохранением внимания и бдительности. Влияния на другие мыслительные процессы при этом выявлено не было.

Специалисты считают, что дальнейшие исследования могут доказать неожиданную пользу противовоспалительных препаратов, которые теоретически способны улучшить когнитивные способности у больных, чьи патологии связаны с хроническим воспалением (ожирение, заболевания почек, болезнь Альцгеймера).

Ранее NEWS.ru приводил рекомендации учёных-медиков, согласно которым средиземноморская диета способна помочь в борьбе с воспалением.