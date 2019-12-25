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Химики из МГУ установили, когда начинает стареть человеческий организм. Также в исследовании старения принимали участие учёные из Гарварда.

Анализ эпигенетических меток ДНК позволяет говорить о том, что старение начинается сразу после образования организма — то есть, по сути, в момент зачатия или вскоре после него, — приводит пресс-служба слова сотрудницы НИИ физико-химической биологии имени Белозерского (там расположена лаборатория старения МГУ) Эльвиры Кинзиной.

В этой работе учёные придерживались определённой точки зрения. Так, основой для исследований стало мнение, что старение — это накопление организмом повреждений. По этой причине некоторые клетки, ткани и органы теряют свои функции.

Существует и другое мнение, согласно которому старение — это увеличение вероятности смерти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные опровергли влияние диет на продолжительность жизни.