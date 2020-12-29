Учёные США заявили о новом опасном последствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/cbe309b6-4a8b-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские учёные обнаружили, что у переболевших коронавирусом длительное время наблюдается нарушение клеточного иммунитета, которое может привести к вторичным инфекциям или препятствовать развитию полноценной защиты против COVID-19.

Чтобы выяснить как иммунная система реагирует на вирус и как она ведёт себя во время выздоровления, эксперты провели исследование образцов крови переболевших. Они взяли кровь у 46 госпитализированных пациентов с коронавирусом и 39 человек, лечившихся амбулаторно. Полученные данные сравнили со здоровыми людьми из контрольной группы.

Выяснилось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены инфекцией. Кроме того, истощенные иммунные клетки хуже сопротивляются вторичным инфекциям и препятствуют развитию полноценного защитного иммунитета к COVID-19, пишет Journal of Clinical Investigation.

Ранее стало известно, что некоторые пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусом, жалуются на выпадение зубов и болезни дёсен. Многие люди столкнулись с подобными проблемами впервые. Проблемы с зубами может вызывать повреждение коронавирусом сосудов. Такое мнение высказал биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Он пояснил, что COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока, писал NEWS.ru.