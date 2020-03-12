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Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Это подтвердило новое исследование, проведённое центрами по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов.

Оценка продолжительности инкубационного периода COVID-19 <...> подтвердила предыдущие результаты исследований, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Согласно имеющимся данным, симптомы коронавируса появляются в среднем в течение двух дней у 2,5% и в течение 11 дней — у 97,5% заражённых.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. Он может составлять от одного до 14 дней.

Позднее стало известно о нескольких случаях заболевания коронавирусной инфекцией спустя более двух недель после контакта с носителем. Так, у жителя района Шэньнунцзя провинции Хубэй в Китае симптомы проявились только через 27 дней.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.