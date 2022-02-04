Учёные США нашли новое объяснение меньшей опасности «омикрон»-штамма

Учёные Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы связали меньшую опасность «омикрон»-штамма коронавируса с приобретением коллективного иммунитета. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine. Его авторы отмечают, что к осени 2021 года большая часть населения Южной Африки, где впервые был выявлен «омикрон»-штамм, была вакцинирована или переболела во время предыдущих волн пандемии.

По их мнению, характерные для «омикрон»-штамма более лёгкие симптомы заболевания являются признаком прорывных инфекций у людей с более сильной иммунной защитой, которая лучше подготовлена для борьбы с патогеном. В то же время ситуация в других странах может отличаться от того, что наблюдается в ЮАР с её более молодым населением. Поэтому там необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Ранее американский эксперт в вопросах вакцинации от COVID-19 Мелани Свифт заявила, что обычно перенёсшие коронавирусную инфекцию защищены от повторных заражений на 90 дней, однако с приходом «омикрона» тенденция изменилась. Поэтому у переболевших коронавирусом людей есть шанс заразиться «омикроном» уже через 45 дней после первой болезни.