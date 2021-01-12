Учёные сравнили опасность COVID-19 и обычной пневмонии

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Коронавирусная пневмония отличается от обычной способом поражения лёгких. Об этом сообщили специалисты из Northwestern Medicine в США.

После исследований иммунных клеток людей, переболевших разными видами пневмоний, учёные пришли к выводу, что коронавирус не заражает большие участки лёгкого, а оседает во множестве небольших участков. Затем он захватывает собственные иммунные клетки лёгких и использует их для распространения в течение длительного времени, что специалисты сравнили с эффектом от нескольких лесных пожаров, сообщает Medicalxpress.

После этого инфекция распространяется через лёгкие, по пути оставляя повреждения, одновременно с этим, вызывая жар, низкое артериальное давление и повреждение почек, мозга, сердца и других органов у пациентов с COVID-19. В результате заболевание протекает дольше и из-за этого вызывает более тяжёлые последствия для организма.

Как писал NEWS.ru, доктор Александр Мясников эмоционально отреагировал на совет РПЦ пожилым людям не ходить в церковь на рождественскую службу. Ситуация якобы связана с пандемией коронавируса. Совет вызвал возмущение теледоктора, который напомнил священникам, что человек, которому под 80 лет, должен думать уже о душе, а не о теле, он в состоянии сам решить, как ему провести остаток жизни.

Доктор напомнил, что в Америке пришли к выводу: самый мощный фактор риска смерти пожилых — это изоляция. Запертые в неволе старики, которые могут общаться со своими близкими только через стекло, просто перестают хотеть жить. «У людей в конце жизни есть преимущество — они прожили жизнь и вправе решать, что им делать, а что нет. От смерти никто не ушёл, а вот душа вечна», — резюмировал врач.