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Учёные Курчатовского института разработали новую форму известного препарата от рака груди «Анастрозол». Теперь её можно вводить в виде инъекции один раз в месяц вместо таблеток для ежедневного применения.

Это усиливает эффективность лекарства, делает его менее токсичным и позволяет снизить частоту рецидивов онкологических заболеваний молочной железы, сообщают «Известия».

Главный минус нынешней формы лекарства — необходимость принимать каждый день в течение нескольких лет, что вызывает серьёзные изменения гормонального фона и повышает риск развития побочных эффектов, пояснил представитель института Юрий Полтавец.

В новой форме препарата активное вещество включено в состав частиц из биоразлагаемого полимера молочной и гликолевой кислоты. Расщепляясь, он обеспечивает необходимую скорость выделения лекарства.

Мы добились того, что вещество выделяется из частиц в течение месяца в достаточном для лечения количестве, то есть мы добились пролонгации эффекта, — пояснил Полтавец.

Он уточнил, что препарат уже готов к клиническим испытаниям. Сейчас идет поиск фармацевтической компании-партнёра, которая сможет вывести лекарство на рынок.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о четырёх явлениях-канцерогенах, которые могут повлиять на развитие онкологии.