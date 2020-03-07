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Одно яйцо, съеденной за день, может считаться умеренной порцией этого продукта для человека. К такому выводу пришли учёные из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета.

В рамках исследования специалисты проанализировали результаты двух исследований показателей здоровья в общей сложности более 200 тысяч человек. Рассматриваемые данные собирались на протяжении 32 лет.

Как по итогам работы отметили учёные, умеренное потребление яиц (одно яйцо за 24 часа) никак не связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на то что в желтке содержится много холестерина.

Употреблять яйца в ежедневном режиме необязательно, однако их всё же можно включить в состав здорового завтрака. Также по утрам учёные рекомендуют есть йогурт, фрукты и цельнозерновой хлеб, сообщается на сайте учебного заведения.

Как ранее писал NEWS.ru, испанские врачи-диетологи составили список продуктов, помогающих набрать мышечную массу и сжечь жир.

По их словам, основу питания должна составить пища, богатая белком. Возглавляют список куриные яйца. Прежде всего из-за того, что они богаты аминокислотой, помогающей мышцам расти, — лейцином. По мнению диетологов, в день достаточно съедать одно яйцо.