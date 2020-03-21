https://static.news.ru/photo/fe0f7dd2-6b45-11ea-94a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

У детей, страдающих от ожирения, повышается риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли научные сотрудники Каролинского университета в Швеции.

Учёные провели исследование, в ходе которого они проанализировали данные более 40 тысяч человек. Участники эксперимента разделились на две группы — около семи тысяч страдающих от ожирения дети в возрасте от 3 до 17 лет и 34 тысячи людей того же возраста, но не имеющих проблем со здоровьем, и в частности с лишним весом.

Исследование через 3,6 года дало следующие результаты. У группы детей с ожирением смертность составила 0,55%, а у группы здоровых ребят — 0,19%. Средний возраст смерти — 22 года.

Наше исследование показывает, что дети с ожирением имеют значительно более высокий риск преждевременной смерти уже в молодом возрасте. Также дети с лишним весом чаще страдают от депрессии, — приводит сообщение учёных MedicalXpress.

Специалисты советуют всем родителям следить за весом ребёнка во избежание дальнейших проблем.

Как ранее писал NEWS.ru, у людей, которые страдают ожирением, повышен риск развития сахарного диабета, гипертонии, рака и болезней суставов. Об этом напомнила диетолог Марина Копытько.