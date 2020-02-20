https://static.news.ru/photo/bd495270-53e7-11ea-8f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские специалисты рассказали о полезных для организма свойствах тёплой воды. Оказалось, что достаточное употребление такого рода жидкости может помочь решить многие проблемы со здоровьем. В том числе тёплую воду стоит пить, чтобы похудеть.

Эксперты отмечают, что оптимальная температура жидкости — плюс 48–60 градусов. Стакан такой воды нужно выпивать в утреннее время. Благодаря этому повышается температура тела, что, в свою очередь, ускоряет обмен веществ. Уровень метаболической активности увеличивается, в результате чего в течение дня сжигается больше калорий.

С помощью тёплой воды также можно контролировать чувство голода. Для этого нужно добавить в стакан с жидкостью дольку лимона. Кроме того, тёплая вода улучшает работу печени и почек. Она способствует нормализации пищеварения, благодаря чему происходит регулировка движений кишечника.

Помимо этого, достаточное употребление жидкости (около восьми стаканов в день) помогает сохранять организм увлажнённым и не допускать переедания, сообщает «Профиль».

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из австралийского Университета Маккуори выяснили, что если в рационе человека преобладают жирная и сладкая пища, у него нарушается работа мозга. Такой рацион приводит к ухудшению памяти, а также сбивает регулирующие аппетит механизмы.