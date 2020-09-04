Учёные считают, что самый депрессивный возраст человека — 47-48 лет

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Самая сложная жизнь у человека наступает в возрасте 47-48 лет. В этот период он наиболее несчастен.

Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришли учёные Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований. При этом отмечается, что «несчастный» возраст универсален и приблизительно одинаков для людей независимо от пола, возраста, страны проживания, семейного и социального положения.

Отмечается, что причина уныния кроется в биохимических процессах в организме человека. Учёные обратили внимание, что с возрастом, ближе к кризису средних лет, в организме человека снижается активность того участка ДНК, который отвечает за белок TOR, который отвечает за деление клеток. Под пятьдесят он просто перестаёт работать.

Однако позднее к человеку возвращается ощущение счастья. Возможно, оно связано с его семьёй и друзьями и увлечениями, которым он может посвящать больше времени на пенсии.

Кроме того, немецкие учёные отметили, что у россиян, китайцев и мексиканцев кризис среднего возраста наступает чуть раньше, в 43 года.

Как писал NEWS.ru, настроение человека обычно напрямую зависит от еды, которую он употребляет. Для его улучшения следует сменить диету.

Об этом сообщила президент Международного общества исследований в области пищевой психиатрии профессор Феличе Джака. По её словам, плохое настроение зачастую является результатом употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.