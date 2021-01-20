Учёные считают, что плоды манго способны снизить уровень сахара в крови

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Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови. Американские учёные считают, что манго может улучшить общее состоянии у людей с диабетом второго типа.

Содержащиеся в плодах этого фрукта полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, говорится в исследовании, опубликованном в Express.

Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин, — сообщили учёные.

В исследовании приняли участие добровольцы, страдающие диабетом второго типа. В их рацион добавляли сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев выяснилось, что у испытуемых снизился уровень глюкозы после приёма пищи. Кроме того, у большинства участников наблюдалось уменьшение объёма жира в организме.

Однако, из-за большого количества фруктозы, содержащейся в манго, диабетикам и другим людям из группы риска его следует употреблять осторожно, небольшими порциями.

Ранее сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков. В ходе их наблюдения 309 человек умерли, основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. При этом самые низкие показатели смертности были зафиксированы среди любителей зелёного чая и кофе, писал NEWS.ru.