Учёные разработали новый способ вакцинации

Группа учёных из США и Южной Кореи рассказали ещё об одном способе вакцинации. «Доставка» препарата в организм устроена по принципу работы медицинских банок. Статью об этом опубликовал журнал Science Advances.
Поиск нового способа доставки молекул в клетки кожи
В итоге исследователи из Университета Ратгерса и компании GeneOne Life Science нашли новый способ доставки нуклеиновых кислот. После введения ДНК с помощью специального насоса давление в месте инъекции понижается до уровня меньше атмосферного. Это, в свою очередь, создаёт в слоях кожи области напряжения и расслабления, что позволяет молекулам ДНК лучше проникать в клетки.
Ранее канадские учёные установили, что у многих пожилых людей, перенёсших COVID-19 в начале пандемии, до сих пор сохраняется иммунитет против «дельта»-варианта. При этом вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — ещё более высокий уровень.