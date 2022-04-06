18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Учёные разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки

13:02, 06 апреля 2022
Учёные разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге заявил, что до конца года намерен завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Учёные обещают, что она будет со вкусом ряженки, передаёт РИА Новости.

Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается, пояснил директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.

Ранее руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал, что ИЭМ проведут доклинические испытания мукозальной вакцины в виде йогурта. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео