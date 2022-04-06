Учёные разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки

Общее число заразившихся коронавирусом в России за последние 24 часа — 14 661 человек. Из них 1072 случая инфицирования — в Москве, таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Из числа ранее заболевших за минувшие сутки погибли 18 пациентов. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19, следует из отчёта регионального оперштаба. По выздоровлению...