Учёные разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки
Полина Шестак
Полина Шестак
13:02, 06 апреля 2022
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Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге заявил, что до конца года намерен завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Учёные обещают, что она будет со вкусом ряженки, передаёт РИА Новости.
Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается, — пояснил директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.
Ранее руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал, что ИЭМ проведут доклинические испытания мукозальной вакцины в виде йогурта.