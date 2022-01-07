Учёные рассказали, в каком случае может появиться коронавирус-супермутант

В случае попадания новых штаммов коронавируса в животную среду могут произойти серьёзные мутации вируса и возникнуть новые вспышки заболевания. К таким выводам пришли главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, передаёт URA.RU.

Они отметили, что необходимо отслеживать дальнейшее распространение «омикрон»-штамма и его изменения, так как в будущем он может перестать быть «мягкой» формой.

Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришёл мягонький «омикрон», что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен, — заявил Токарев.

Он добавил, что рост госпитализации в зарубежных странах свидетельствует о том, что мутационный потенциал вируса не исчерпан и попадание его в среду животных может обернуться ещё большими проблемами.

В свою очередь Зверев также отметил опасность в случае попадания новых штаммов в популяцию животных.

Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретёт совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло, — рассказал учёный.

Он допустил, что если в популяцию летучих мышей вновь попадёт какой-нибудь коронавирус, то он сможет измениться настолько, что станет патогенным для человека, что может привести к новой вспышке коронавируса.

Как сообщалось ранее, китайские учёные предположили, что собственно сам штамм «омикрон» уже мог произойти не от человека, а от мышей. По их мнению, грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, однако в дальнейшем вирус начал мутировать в организме животных. Это привело к образованию нового штамма, которым заразились люди.