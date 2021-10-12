Учёные рассказали об опасности хлопьев для завтрака

В зерновых хлопьях, которые многие россияне едят на завтрак, содержатся синтетические витамины, особенно опасные для детей. Учёные из США пришли к выводу, что искусственный аналог полезных микроэлементов может повредить внутренние органы и иммунную систему с течением времени, передаёт Pravda.Ru.

Конечно, искусственные питательные вещества — не единственный потенциально токсичный ингредиент, содержащийся в готовых завтраках. Рафинированный сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, гидрогенизированные масла и соевый лецитин также несут значительный риск для здоровья. Искусственные красители, токсичные консерванты, такие как BHA и BHT, даже кусочки металлов также часто дополняют состав хлопьев для завтрака, — говорится в статье.

Учёные выяснили, что злаки, обогащённые синтетическим цинком, ниацином и витамином А могут нанести здоровью детей непоправимый ущерб, повреждая их внутренние органы и иммунную систему. 114 марок торговых производителей зерновых хлопьев из 1556 проанализированных содержали «непомерное количество по крайней мере одного из этих синтетических витаминов, если не всех трёх». Также в них была превышена допустимая норма канцерогенов на 30–50%

Ранее диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru посоветовала россиянам есть на завтрак кашу или хлопья без сахара.