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Учёные рассказали об эффективном способе борьбы с коронавирусом

17:38, 08 декабря 2020
Фото: Rüdiger Wölk via imago-images.de/Global Look press

Новое исследование немецких специалистов показало, что ношение защитных масок снижает количество инфицированных за день в короткий срок.

Учёные проанализировали статистику по заболеваемости в Германии. Оказалось, что повсеместное ношение масок уменьшает на 47% число заболевших коронавирусом за сутки.

Специалисты указывают, что в начале апреля в городе Йена было введено обязательное ношение масок. В последующие недели количество новых случаев заражения в этом городе снизилось до нуля. Другие немецкие города и регионы также ввели обязательное ношение масок для борьбы с COVID-19, пишет PNAS.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители всех регионов России в целом соблюдают меры профилактики коронавируса. Тем не менее на прошлой неделе было составлено около 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях, когда люди находились в общественных местах без масок или перчаток.

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает бессмысленным вводить тотальный масочный режим. Он подчеркнул, что в стране действует гибкая система введения ограничительных мер, руководители субъектов принимают необходимые решения.

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