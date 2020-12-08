Учёные рассказали об эффективном способе борьбы с коронавирусом

Новое исследование немецких специалистов показало, что ношение защитных масок снижает количество инфицированных за день в короткий срок.
Учёные проанализировали статистику по заболеваемости в Германии. Оказалось, что повсеместное ношение масок уменьшает на 47% число заболевших коронавирусом за сутки.
Специалисты указывают, что в начале апреля в городе Йена было введено обязательное ношение масок. В последующие недели количество новых случаев заражения в этом городе снизилось до нуля. Другие немецкие города и регионы также ввели обязательное ношение масок для борьбы с COVID-19,
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители всех регионов России в целом соблюдают меры профилактики коронавируса. Тем не менее на прошлой неделе было составлено около 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях, когда люди находились в общественных местах без масок или перчаток.
Глава Минздрава Михаил Мурашко считает бессмысленным вводить тотальный масочный режим. Он подчеркнул, что в стране действует гибкая система введения ограничительных мер, руководители субъектов принимают необходимые решения.