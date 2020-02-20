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Учёные выяснили, что недостаток сна оказывает негативное влияние на фертильность женщин, а также на их психическое и физическое здоровье.

К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Sleep. Согласно им, недосып плохо влияет на гормоны, как мужские, так и женские.

В частности, учёные обращают на эту проблему внимание женщин, которые хотят забеременеть. Согласно исследованию, такие женщины должны следить за уровнем фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который помогает яичнику подготовиться к выпуску яйцеклетки, передаёт «МедикФорум». Перед овуляцией ФСГ достигает высшей точки.

Оказывается, недостаток сна уменьшает количество производимого фолликулостимулирующего гормона, — говорится в исследовании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сокращение времени сна с нормальных для взрослого человека восьми часов может привести к возникновению различных болезней. В их числе ожирение, проблемы с сердцем, диабет и не только. Об этом журналистам сообщил доктор биологических наук Владимир Дорохов.