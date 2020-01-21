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Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта в Калининграде выяснили, что объятия помогают укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Учёные рекомендуют обниматься как можно чаще и напоминают о том, что 21 января отмечается Международный день объятий.

Объятия помогают снизить тревогу, смягчают действие стресса, поэтому благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и иммунитет, — рассказала доктор психологических наук, профессор института образования БФУ Ирина Симаева.

Она отметила, что разные типы прикосновений, в частности позитивные, дружеские, намеренные, нечаянные, игривые, ритуальные и другие, по-разному влияют на тело и мозг человека. От этого частично зависят выделение гормонов, изменение уровня артериального давления и частота сердечных сокращений, передаёт « Интерфакс-Северо-Запад ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что пробежки по зимнему парку будут полезны людям, которые испытывают стресс, заявил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.