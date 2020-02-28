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Оливковое масло первого отжима, которое является основой средиземноморской диеты, сохраняет свои полезные свойства даже после жарки. Это выяснила группа учёных из Испании и Бразилии.

Полученные результаты очень важны для составления корректных рекомендаций по питанию, отмечают исследователи.

Такое масло оказывает защитное воздействие на организм благодаря большому объёму антиоксидантов. В средиземноморской кухне считается обычным его использование и для жарки. Однако известно, что термическая обработка пищи негативно влияет на многие полезные свойства продуктов, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы журнала Antioxidants.

Оливковое масло первого отжима является основным источником жиров средиземноморской диеты, и его польза для здоровья связана в основном с соединениями, которые называются полифенолами. Учёные изучили влияние короткой и длительной жарки на разложение этих веществ и выяснили, что при температуре 120 градусов содержание полифенолов уменьшается на 40%, а при 170 градусах — на 75% по сравнению с уровнем антиоксидантов в сыром масле.

Несмотря на снижение концентрации полифенолов в процессе нагревания, оливковое масло сохраняло их уровень в объёмах, заявленных Европейским союзом как «здоровые».

На следующем этапе исследований авторы планируют выяснить, как будут меняться свойства оливкового масла при приготовлении блюд с другими ингредиентами средиземноморской диеты.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сравнила полезные качества оливкового и подсолнечного масел. По её словам, польза зарубежного продукта сильно преувеличена, писал NEWS.ru.