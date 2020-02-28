Оливковое масло первого отжима, которое является основой средиземноморской диеты, сохраняет свои полезные свойства даже после жарки. Это выяснила группа учёных из Испании и Бразилии.
Полученные результаты очень важны для составления корректных рекомендаций по питанию, отмечают исследователи.
Такое масло оказывает защитное воздействие на организм благодаря большому объёму антиоксидантов. В средиземноморской кухне считается обычным его использование и для жарки. Однако известно, что термическая обработка пищи негативно влияет на многие полезные свойства продуктов,
Оливковое масло первого отжима является основным источником жиров средиземноморской диеты, и его польза для здоровья связана в основном с соединениями, которые называются полифенолами. Учёные изучили влияние короткой и длительной жарки на разложение этих веществ и выяснили, что при температуре 120 градусов содержание полифенолов уменьшается на 40%, а при 170 градусах — на 75% по сравнению с уровнем антиоксидантов в сыром масле.
Несмотря на снижение концентрации полифенолов в процессе нагревания, оливковое масло сохраняло их уровень в объёмах, заявленных Европейским союзом как «здоровые».
На следующем этапе исследований авторы планируют выяснить, как будут меняться свойства оливкового масла при приготовлении блюд с другими ингредиентами средиземноморской диеты.
Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сравнила полезные качества оливкового и подсолнечного масел. По её словам, польза зарубежного продукта сильно преувеличена, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен