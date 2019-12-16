https://static.news.ru/photo/d6583b46-2025-11ea-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные сигареты ничуть не безопаснее обычных. Они так же повышают риск развития астмы, бронхита и целого ряда других хронических заболеваний лёгких, предупредили американские учёные.

По их данным, среди поклонников вейпов вероятность развития этих болезней повышается примерно на треть.

При этом электронные и обычные сигареты воздействуют на систему дыхания разными путями, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на American Journal of Preventive Medicine. Дым обычных сигарет более вреден, однако и дым электронных сигарет содержит различные токсины, канцерогены и другие вредные вещества. Они повышают риск развития рака лёгких, а стенки артерий и вены становятся более ломкими.

Ранее, как писал NEWS.ru, исследователи выяснили, что в России курят около 30% граждан. Из них 8% предпочитают вейпы, сигареты без фильтра и кальяны. Некоторые при этом курят и обычные, и электронные сигареты.