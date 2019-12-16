Электронные сигареты ничуть не безопаснее обычных. Они так же повышают риск развития астмы, бронхита и целого ряда других хронических заболеваний лёгких, предупредили американские учёные.
По их данным, среди поклонников вейпов вероятность развития этих болезней повышается примерно на треть.
При этом электронные и обычные сигареты воздействуют на систему дыхания разными путями,
Ранее, как писал NEWS.ru, исследователи выяснили, что в России курят около 30% граждан. Из них 8% предпочитают вейпы, сигареты без фильтра и кальяны. Некоторые при этом курят и обычные, и электронные сигареты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен