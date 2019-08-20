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Шведские учёные пришли к выводу, что бессонница грозит человеку развитием потенциально смертельных заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых патологий.

Специалисты Каролинского института провели эксперимент с участием 1,3 млн человек. Учёные анализировали данные, которые были получены после применения метода менделеевской рандомизации, учитывающего генетические факторы бессонницы.

Выяснилось, что у людей, страдающих от нехватки сна, повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе инсульта и ишемической болезни сердца. Расположенность к этим заболеваниям у участников эксперимента была обусловлена теми же генетическими вариациями, которые делали их склонными к бессоннице.