Домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении коронавируса. Такие выводы содержатся в докладе Французского агентства санитарной безопасности (Anses).
В документе отмечается, что для изучения вопроса о потенциальной передаче COVID-19 посредством животных или продуктов питания была созвана группа экспертов. В свете имеющихся научных знаний специалисты пришли к выводу, что доказательств такого способа распространения нет,
В Anses также отметили, что передача через пищу возможна только во время приготовления или других манипуляций болеющим или инфицированным человеком. При этом подвергнуться загрязнению может любой тип продуктов — как животного, так и растительного происхождения.
Кроме того, специалисты допустили вероятность инфицирования через дыхательные пути, напомнив о необходимости соблюдать правила гигиены.
Ранее, как писал NEWS.ru, медики признали наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции тщательное мытьё рук.
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