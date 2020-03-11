https://static.news.ru/photo/3a815b12-63aa-11ea-b935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении коронавируса. Такие выводы содержатся в докладе Французского агентства санитарной безопасности (Anses).

В документе отмечается, что для изучения вопроса о потенциальной передаче COVID-19 посредством животных или продуктов питания была созвана группа экспертов. В свете имеющихся научных знаний специалисты пришли к выводу, что доказательств такого способа распространения нет, передаёт РИА Новости.

В Anses также отметили, что передача через пищу возможна только во время приготовления или других манипуляций болеющим или инфицированным человеком. При этом подвергнуться загрязнению может любой тип продуктов — как животного, так и растительного происхождения.

Кроме того, специалисты допустили вероятность инфицирования через дыхательные пути, напомнив о необходимости соблюдать правила гигиены.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики признали наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции тщательное мытьё рук.