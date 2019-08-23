https://static.news.ru/photo/ea4b850c-c717-11e9-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

Центр лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна провёл исследование и выяснил, какие симптомы указывают на рак поджелудочной железы на ранних стадиях. Об этом сообщила CNN .

Как оказалось, одним из главных признаков развития опухоли является низкий уровень сахара в крови. Причиной оказалось то, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

Боль в животе и спине, а также жёлтый цвет кожи являются уже более поздними признаками болезни, отмечают исследователи.

Ранее News.ru писал, что специалисты из Гарвардского университета выявили зависимость между группой крови и раковыми заболеваниями.