Центр лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна провёл исследование и выяснил, какие симптомы указывают на рак поджелудочной железы на ранних стадиях. Об этом сообщила
Как оказалось, одним из главных признаков развития опухоли является низкий уровень сахара в крови. Причиной оказалось то, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.
Боль в животе и спине, а также жёлтый цвет кожи являются уже более поздними признаками болезни, отмечают исследователи.
Ранее News.ru писал, что специалисты из Гарвардского университета выявили зависимость между группой крови и раковыми заболеваниями.