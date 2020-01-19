https://static.news.ru/photo/5310487a-3ad1-11ea-85ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Пять здоровых привычек способны продлить жизнь человека более чем на десять лет в случае, если он не страдает от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа. К такому выводу пришла группа учёных во главе со специалистами из Гарварда.

Чтобы продлить жизнь, необходимо придерживаться диеты с высоким содержанием зелени, овощей и фруктов и низким содержанием жиров, заниматься спортом по несколько часов в неделю, отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, употреблять не более одного-двух алкогольных напитков, пишет Time.

Эти пять привычек способны увеличить продолжительность жизни на 14 лет для женщин и на 12 лет — для мужчин. Данные получены после изучения 110 тысяч американцев в возрасте от 30 до 75 лет.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, согласно которому домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Учёные отследили более 23 тысяч взрослых пациентов. Целью наблюдений, которые велись в течение более чем двух десятилетий, стала оценка влияния физических упражнений на здоровье.

Исследование показало, что у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни в течение всего периода наблюдений, риск ранней смерти вырос на 99%. Вероятность смертельного сердечного приступа или инсульта была на 168% выше, чем у тех, кто уделяет физическим упражнениям не менее двух часов в неделю. Те, кто не был активен в начале исследования, но получил хорошую физическую форму в более позднем возрасте, смогли снизить риск ранней смерти примерно наполовину.