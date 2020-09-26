Слабоумие и болезни: учёные рассказали о последствиях недосыпания

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Бессонница и сон продолжительностью менее шести часов в сутки могут привести к развитию у человека стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия. Об этом предупредили учёные Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания, США.

Такие данные они подтвердили в ходе серии исследований, наблюдая за сном людей, страдающих бессонницей и связанным с ней сокращением продолжительности сна. Выяснилось, что регулярное недосыпание вдвое повышает риск нарушения когнитивных функций, передаёт ТАСС со ссылкой на выводы экспертов, изложенные в американском медицинском журнале Sleep.

Вывод учёных можно с большой долей вероятности применить и к тем людям, кто по тем или иным причинам — например, из-за рабочего графика — отводит сну недостаточное количество времени.

Стойкое нарушение сна, невозможность заснуть либо частые пробуждения в течение ночи делают сон поверхностным. Это не даёт возможность отдохнуть мозгу, пояснили специалисты. По их данным, по меньшей мере 10% взрослых людей сообщают о недуге медикам, а в целом в той или иной форме проблема актуальна для каждого четвёртого жителя планеты.

Учёные отметили, что люди среднего и старшего возраста, страдающие расстройством сна, в большей степени подвержены развитию преждевременной деменции. Впрочем, деградацию претерпевают не только мыслительные процессы. Недостаток сна провоцирует развитие сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, таких как диабет, а также депрессию и целый ряд психических нарушений.

Одной из последующих задач в своей работе эксперты считают необходимость научиться измерять степень нарушения сна. Знание глубины патологии поможет выработать адекватные лечебные процедуры для борьбы с недугом.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, чтобы избежать нарушения когнитивных функций, людям старше 55 следует не только избегать недосыпания, но и не проводить в кровати слишком много времени.