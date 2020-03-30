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Потребление большого количества соли в пищу не только отрицательно сказывается на общем состоянии здоровья человека, но и негативно влияет на иммунитет. К такому выводу в результате исследования пришли научные сотрудники Университетской клиники Бонны.

Специалисты провели эксперимент на мышах. Грызуны были переведены на особую диету с повышенным количеством соли. После этого организм животных стал проявлять себя значительно пассивнее в борьбе с различного вида бактериальными инфекциями.

Затем сотрудники клиники провели эксперимент на людях. Добровольцы употребляли в пищу шесть гр соли в день. Данная мера на один гр. превышает суточную норму. В результате у испытуемых был выявлен выраженный иммунодефицит, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Как ранее писал NEWS.ru, диетологи из Университета штата Пенсильвания установили, что бобовые культуры способны в какой-то мере заменить мясо в рационе.