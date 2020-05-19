Учёные рассказали о негативном влиянии коронавируса на психику

Британские учёные составили список психических расстройств, которые могут быть вызваны коронавирусной инфекцией. При этом, как отметили медики, такие проявления вероятны как в период болезни, так и после неё.
Так, во время острого периода заболевания у пациентов не исключены спутанность сознания, нарушение внимания, восприятия, мышления и эмоций. В долгосрочном плане возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и посттравматического синдрома,
В своих выводах специалисты опирались не только на данные о заразившихся SARS-CoV-2, широко известном как COVID-19, но и на имеющуюся информацию о предыдущих вспышках атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома
Вместе с тем авторы исследования отметили, что информация о пациентах с COVID-19 пока ограниченна, поэтому более полное описание возможных психических расстройств на данный период невозможно.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, мужчина выпил дезинфицирующее средство для рук, так как очень боялся заразиться коронавирусом. Врачи не смогли спасти ему жизнь.
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