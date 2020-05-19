Учёные рассказали о негативном влиянии коронавируса на психику

https://static.news.ru/photo/5404c19a-99c5-11ea-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские учёные составили список психических расстройств, которые могут быть вызваны коронавирусной инфекцией. При этом, как отметили медики, такие проявления вероятны как в период болезни, так и после неё.

Так, во время острого периода заболевания у пациентов не исключены спутанность сознания, нарушение внимания, восприятия, мышления и эмоций. В долгосрочном плане возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и посттравматического синдрома, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

В своих выводах специалисты опирались не только на данные о заразившихся SARS-CoV-2, широко известном как COVID-19, но и на имеющуюся информацию о предыдущих вспышках атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015 году.

Вместе с тем авторы исследования отметили, что информация о пациентах с COVID-19 пока ограниченна, поэтому более полное описание возможных психических расстройств на данный период невозможно.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, мужчина выпил дезинфицирующее средство для рук, так как очень боялся заразиться коронавирусом. Врачи не смогли спасти ему жизнь.