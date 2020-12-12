Учёные рассказали о лучшей диете для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a5124206-3d17-11eb-80f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Научные специалисты сообщили, что риск заразиться коронавирусной инфекцией нового типа может снизить катогенная диета. Она же способна защитить от тяжёлой формы заболевания в случае заражения.

Как отмечают эксперты, при низком уровне содержания углеводов в рационе питания в организме снижается процент жира и «плохого» холестерина. Кроме того, при помощи такой диеты стабилизируются показатели сахара в крови. Также указанный рацион помогает повысить в плазме уровень кетоновых тел, которые контролируют окислительный процесс и оказывают на организм противовоспалительное воздействие.

Кетогенная диета способствует распространению клеток, несущих рецептор Т-лимфоцитов и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19, — передаёт сообщение учёных Times of India.

Как ранее сообщал NEWS.ru, наиболее распространённые осложнения, связанные с COVID-19, оказались обусловлены пневмонией, дыхательной и почечной недостаточностью. Учёные сообщили об этом в журнале Canadian Medical Association Journal.

Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19 из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 г. При этом больше половины всех пациентов были госпитализированы, а 5% находились на интенсивной терапии.