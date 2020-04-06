Учёные рассказали о диете для предотвращения рака молочной железы

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Исследователи из Гарвардского университета в США и Торонтского университета в Канаде проанализировали связь между употреблением клетчатки и частотой возникновения рака молочной железы.

Оказалось, что женщины, которые в своём рационе использовали клетчатку имели на восемь процентов ниже риск развития онкологического заболевания по сравнению с теми, кто использовал стандартный набор продуктов, пишет Cancer.

При этом авторы подчёркивают, что речь идёт о растворимой клетчатке. Исследование показало, что количество растворимых волокон в рационе обратно пропорционально риску развития рака молочной железы. Для нерастворимых волокон такая связь является лишь предположительной.

Ранее президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рыжкова назвала три главных фактора развития рака молочной железы: лишний вес, стресс и наследственность, писал NEWS.ru.