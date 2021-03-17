Учёные рассказали, какой чай предотвращает развитие рака и ожирения

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Японский зелёный чай матча, представляющий собой порошок из высушенных на солнце листьев чайных деревьев, способствует продлению молодости и профилактике хронических заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Бостонского университета США.

В состав напитка входят антиоксиданты, аминокислоты, минералы (йод, железо, кальций), витамины (A,E,P, группы B), белки и углеводы, катехины, кофеин и клетчатка. Благодаря целительным компонентам, матча положительно влияет на здоровье человека, может продлевать молодость, а также препятствовать развитию онкологии.

Кроме того, такой чай служит хорошим средством профилактики хронических заболеваний, пишет «Царьград». Матча облегчает процессы детоксикации, защищает от цирроза, гепатита, ожирения и многих других недугов.

Как сообщал NEWS.ru, исследователи из США и Дании выяснили, что соединения зелёного и чёрного чая активизируют белки ионных каналов в кровеносных сосудах, что вызывает их расслабление. Таким образом, регулярное употребление напитка приводит к снижению артериального давления.