Учёные рассказали, какие антисептики самые действенные

https://static.news.ru/photo/5f433764-b2d2-11ea-9644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее действенными антисептиками для профилактики коронавируса являются те, которые созданы на основе спирта. Об этом рассказали специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В рекомендациях организации сказано, что содержание этилового спирта в таком препарате должно быть выше 60%, а изопропилового — больше 75%. При этом медики рекомендуют использовать гели.

Такие антисептики существенно снижают концентрацию патогенов. Вместе с тем они будут бесполезны, если у человека немытые или жирные руки, передаёт РИА Новости. В общей сложности процедура мытья рук должна занимать около 30 секунд.

Дезинфицирующие средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания, говорится в рекомендациях, основанных на исследованиях учёных.

Ранее NEWS.ru писал, что около 15% всех антисептических или дезинфицирующих средств, которые поступают на проверку в Роспотребнадзор для получения сертификата, оказались неэффективны. Как пояснил директор ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов, это связано с тем, что производить средства стали организации, которые раньше этим не занимались. Компании перепрофилировались из-за ситуации с коронавирусом и нехватки дезинфицирующих средств в стране.

Вместе с тем, по данным Минпромторга, более 20 российских производителей имеют возможность ежемесячно отправлять на экспорт до 3,5 млн литров антисептиков и 25 тысяч тонн дезинфицирующих средств. Также компании из РФ могут поставить иностранным государствам до 200 млн медицинских масок.