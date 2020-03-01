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Специалисты Университета штата Мичиган провели исследование, в ходе которого выяснили, что периваскулярная жировая ткань (PVAT), окружающая артерии человека, помогает сохранить сосуды здоровыми.

Согласно результатам работы учёных, эта ткань играет важную роль в снятии нагрузки с сосудов, которые постоянно находятся в напряжении, при растягивании.

В нашем исследовании PVAT снизила напряжение в сосудах при растягивании. И это хорошо, потому что сосуд в таком случае тратит меньше энергии, снижается стресс, — приводит «МедикФорум» слова профессора фармакологии и токсикологии в Колледже остеопатической медицины при Университете штата Мичиган Стефани Уоттс.

Специалисты утверждают, что полученные в ходе исследования данные позволят учёным найти новые подходы к лечению заболеваний сосудов.

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