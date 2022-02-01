Учёные рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса

Учёные из нескольких стран предположили, что восстановление повреждённого кожного эпителия в носу может вернуть пациентам с COVID-19 восприятие запахов. Специалисты из Техасского университета в США рассказали, что аносмия (потеря обоняния) может быть связана с тем, что коронавирус повреждает обонятельный эпителий в носу. Об этом сообщают «Известия».

В качестве лечения эксперты из Бразилии предложили использовать фотобиомодуляционную терапию, которая включает в себя использование лазеров, светодиодов и широкополосного света. По мнению бразильских учёных, с помощью этой процедуры может ускориться заживление клеток, которые отвечают за обоняние. Несмотря на потенциал, исследователи отмечают, что понимание механизмов действия лазера требует дальнейших исследований.

Ранее стало известно, что общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. Он добавил, что в этом плане наблюдается схожесть со штаммом «дельта». Эксперт также отметил опасность распространения нового штамма в очередях.