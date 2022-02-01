Учёные рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса

Учёные из нескольких стран предположили, что восстановление повреждённого кожного эпителия в носу может вернуть пациентам с COVID-19 восприятие запахов. Специалисты из Техасского университета в США рассказали, что аносмия (потеря обоняния) может быть связана с тем, что коронавирус повреждает обонятельный эпителий в носу. Об этом сообщают «Известия».
В качестве лечения эксперты из Бразилии предложили
Ранее стало известно, что общественный транспорт является основным местом распространения штамма коронавируса «омикрон», заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. Он добавил, что в этом плане наблюдается схожесть со штаммом «дельта». Эксперт также отметил опасность распространения нового штамма в очередях.