https://static.news.ru/photo/4c7a6248-1fd8-11ea-bc90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ежедневное взвешивание может помочь человеку следить за нормальным весом и предотвратить прибавку в виде лишних килограммов. Такой метод учёные посоветовали взять на вооружение на предстоящих рождественских и новогодних праздниках.

Затяжные праздники — это критическое время для фигуры. Исследования показали, что человек за этот период набирает в среднем от 0,4 до 1,5 кг. При этом нежелательные «новогодние» килограммы способствуют и дальнейшему увеличению веса в течение года. В 57% случаев набранные во время «длинных» выходных килограммы никуда не уходят и на них затем наслаиваются новые.

Регулярно вставать на весы следует в первую очередь тем, кто сильно беспокоится о возможной прибавке в весе, считают американские исследователи. Они провели эксперимент с участием более сотни добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Те были случайным образом распределены на две группы: одни отмечали праздники без оглядки на собственный вес, а другие ежедневно вставали на весы. При этом никаких инструкций по снижению веса испытуемым не давали, пишет «МедикФорум» со ссылкой на Health.News.

Результаты эксперимента показали, что участники, которые ежедневно взвешивались, успешно поддерживали свой вес. Более того: тем, кто изначально имел лишний вес, даже удалось немного похудеть. Участники во второй группе, наоборот, набрали килограммы.

Специалисты сделали вывод, что визуальное напоминание об увеличении веса в виде цифр на весах помогает лучше контролировать и корректировать своё пищевое поведение.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко назвала опасным применение интервального голодания, которое рекомендовали американские учёные. По её словам, питаться только в течение 10 часов в сутки, чтобы похудеть, противопоказано людям с целым рядом заболеваний.