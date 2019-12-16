Ежедневное взвешивание может помочь человеку следить за нормальным весом и предотвратить прибавку в виде лишних килограммов. Такой метод учёные посоветовали взять на вооружение на предстоящих рождественских и новогодних праздниках.
Затяжные праздники — это критическое время для фигуры. Исследования показали, что человек за этот период набирает в среднем от 0,4 до 1,5 кг. При этом нежелательные «новогодние» килограммы способствуют и дальнейшему увеличению веса в течение года. В 57% случаев набранные во время «длинных» выходных килограммы никуда не уходят и на них затем наслаиваются новые.
Регулярно вставать на весы следует в первую очередь тем, кто сильно беспокоится о возможной прибавке в весе, считают американские исследователи. Они провели эксперимент с участием более сотни добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Те были случайным образом распределены на две группы: одни отмечали праздники без оглядки на собственный вес, а другие ежедневно вставали на весы. При этом никаких инструкций по снижению веса испытуемым не давали,
Результаты эксперимента показали, что участники, которые ежедневно взвешивались, успешно поддерживали свой вес. Более того: тем, кто изначально имел лишний вес, даже удалось немного похудеть. Участники во второй группе, наоборот, набрали килограммы.
Специалисты сделали вывод, что визуальное напоминание об увеличении веса в виде цифр на весах помогает лучше контролировать и корректировать своё пищевое поведение.
Ранее, как писал NEWS.ru, врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко назвала опасным применение интервального голодания, которое рекомендовали американские учёные. По её словам, питаться только в течение 10 часов в сутки, чтобы похудеть, противопоказано людям с целым рядом заболеваний.
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